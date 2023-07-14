Beşiktaş'ın Holding teklifi düşük bulundu

Beşiktaş Arsenalli savunmacı Rob Holding için 2.5 milyon euro teklif etti. Bedeli çok düşük bulan Arsenal teklifi reddetme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın Holding teklifi düşük bulundu
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14 Temmuz 2023 00:01
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 00:06
Beşiktaş'ın stoper arayışında öncelik verdiği isimlerden Arsenalli İngiliz Rob Holding için yaptığı teklifin düşük bulunduğu belirtildi.

The Athletic'in haberine göre Beşiktaş'ın Rob Holding için 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği aktarıldı. Arsenal'in ise teklifi değerinin çok altında bulduğu için ret kararı vereceği haberin devamında yer aldı.

27 yaşındaki oyuncunun Arsenal'den ayrılabilmesi için yeterli miktarın gelmesinin beklendiği kaydedildi.

2016'da Bolton'dan 3 milyon euroya transfer edilen Rob Holding, geçen sezon Saliba'nın sakatlığı döneminde 14 maçta kendisine yer bulmuştu.

Holding, Arsenal'in Nürnberg ile yaptığı yeni sezon öncesi hazırlık maçında ise kadroya alınmadı.

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