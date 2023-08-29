Beşiktaş'ın Holding ısrarı!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen Rob Holding için yeni bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın Holding ısrarı!
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29 Ağustos 2023 16:23
Beşiktaş transfer haberleri: Transfer dönemi bitmeden önce kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için yeni bir iddia geldi.

İngiliz basınında yer alan haberde siyah-beyazlıların, daha önce de teklif yaptığı Arsenal forması giyen Rob Holding için yeniden girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için daha önce 2.5 milyon euro teklifte bulunmuş ancak bu teklif reddedilmişti.

Öte yandan İngiliz futbolcu ile Beşiktaş dışında bazı Premier Lig ekipleri, Mallorca ve Sevilla'nın da ilgilendiği aktarıldı.

2016 yılından bu yana Arsenal forması giyen Holding'in Londra temsilcisi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



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