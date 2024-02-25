Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos'tan fedakar istekler!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İstanbul'daki ilk bir ayında otelde kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, devamında kulübe fazla yük olmamak için tesislere geçti. Portekizli, şimdi ailesiyle birlikte Caddebostan'da mütevazı bir daireye taşındı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos'tan fedakar istekler!
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25 Şubat 2024 11:29
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, mütevazi kişiliğini saha dışında da gösteriyor...

9 Ocak'ta siyah-beyazlılara imza atan Portekizli çalıştırıcı İstanbul'daki ilk bir aylık döneminde kulübün kendisine sunduğu otelde konakladı. Bu dönemde otel masraflarını öğrenen tecrübeli hoca, kulübe daha fazla yük olmamak için tesislerde kalmak istediğini yönetime iletti. Bu istek kabul edilince Santos tesislere taşındı.

DOĞRU TERCİHİ KANITLADI

Sonraki süreçte ailesiyle birlikte yaşamak için İstanbul'un Anadolu yakasında ev bakan Santos'un lüks yaşamı sevmediği ve villa yerine daireyi tercih ettiği öğrenildi. 69 yaşındaki teknik direktörün Caddebostan'da apartman dairesi tuttuğu belirtildi. Ailesini de yanına alan Santos, tesislere buradan gidip gelecek. Santos'un bu mütevazı kişiliği Beşiktaş yönetiminde 'Ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha bize gösterdi' şeklinde yorumlandı.

ANALİSTİN MAAŞINI ÖDEMEK İSTEDİ

Santos'un bir başka isteğiyle de farkını ortaya koydu. Teknik heyete Video Analiz Uzmanı alınmasını talep eden Portekizli, bu profesyonelin maaşını kendisi karşılayabileceğini de söyledi. Ancak Başkan Hasan Arat'ın bunu öğrenir öğrenmez duruma müdahale ettiği ve video analistin maaşının kulüp tarafından karşılanacağı söylediği belirtildi.

Arat ince düşüncesi nedeniyle Santos'a ayrıca teşekkür etti. 

 
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