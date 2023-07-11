görüşmeleri devam ediyor. Henüz imza yok ancak masadaki isimler hayli fazla.İşte o 3 isimde son durum:: Lech Poznan'ın Norveçli sol kanadı(23), yatırım transferi olarak düşünülüyor. Kulübüne 2 milyon Euro bonservis önerildi. Geçen sezon 48 maçta 16 gol-4 asist üretti.: Leicester City ile sözleşmesi biten tecrübeli stopergidişat olumluya döndü. 28 yaşındaki Ganalının imzayı bu hafta atılabileceği belirtiliyor.: Yeni 'Mavi Kart' kuralına uyması ve yerli uyumluluğu olmasıçekici bir hedef yapıyor. Kazak orta saha daistiyor. CSKA'nın 6 milyon Euro'luk talebinden indirim yapması isteniyor.