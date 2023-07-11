Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri devam ediyor. Henüz imza yok ancak masadaki isimler hayli fazla.
İşte o 3 isimde son durum:
YATIRIM TRANSFERİ
Kristoffer Velde: Lech Poznan'ın Norveçli sol kanadı Kristoffer Velde (23), yatırım transferi olarak düşünülüyor. Kulübüne 2 milyon Euro bonservis önerildi. Geçen sezon 48 maçta 16 gol-4 asist üretti.
AMARTEY'DE SONA DOĞRU
Daniel Amartey: Leicester City ile sözleşmesi biten tecrübeli stoper Amartey'in transferinde gidişat olumluya döndü. 28 yaşındaki Ganalının imzayı bu hafta atılabileceği belirtiliyor.
İNDİRİM İSTENİYOR
Bakhtıyor Zaynutdinov: Yeni 'Mavi Kart' kuralına uyması ve yerli uyumluluğu olması Zaynutdinov'u çekici bir hedef yapıyor. Kazak orta saha da Beşiktaş'ı istiyor. CSKA'nın 6 milyon Euro'luk talebinden indirim yapması isteniyor.
İşte o 3 isimde son durum:
YATIRIM TRANSFERİ
Kristoffer Velde: Lech Poznan'ın Norveçli sol kanadı Kristoffer Velde (23), yatırım transferi olarak düşünülüyor. Kulübüne 2 milyon Euro bonservis önerildi. Geçen sezon 48 maçta 16 gol-4 asist üretti.
AMARTEY'DE SONA DOĞRU
Daniel Amartey: Leicester City ile sözleşmesi biten tecrübeli stoper Amartey'in transferinde gidişat olumluya döndü. 28 yaşındaki Ganalının imzayı bu hafta atılabileceği belirtiliyor.
İNDİRİM İSTENİYOR
Bakhtıyor Zaynutdinov: Yeni 'Mavi Kart' kuralına uyması ve yerli uyumluluğu olması Zaynutdinov'u çekici bir hedef yapıyor. Kazak orta saha da Beşiktaş'ı istiyor. CSKA'nın 6 milyon Euro'luk talebinden indirim yapması isteniyor.