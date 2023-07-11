Beşiktaş'ın hedeflerinde son durum

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta 3 isimle işler ciddiye binmişti. İşte son durum.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın hedeflerinde son durum
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11 Temmuz 2023 12:06
Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri devam ediyor. Henüz imza yok ancak masadaki isimler hayli fazla.

İşte o 3 isimde son durum:

YATIRIM TRANSFERİ

Kristoffer Velde: Lech Poznan'ın Norveçli sol kanadı Kristoffer Velde (23), yatırım transferi olarak düşünülüyor. Kulübüne 2 milyon Euro bonservis önerildi. Geçen sezon 48 maçta 16 gol-4 asist üretti.

AMARTEY'DE SONA DOĞRU

Daniel Amartey: Leicester City ile sözleşmesi biten tecrübeli stoper Amartey'in transferinde gidişat olumluya döndü. 28 yaşındaki Ganalının imzayı bu hafta atılabileceği belirtiliyor.

İNDİRİM İSTENİYOR

Bakhtıyor Zaynutdinov: Yeni 'Mavi Kart' kuralına uyması ve yerli uyumluluğu olması Zaynutdinov'u çekici bir hedef yapıyor. Kazak orta saha da Beşiktaş'ı istiyor. CSKA'nın 6 milyon Euro'luk talebinden indirim yapması isteniyor.

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