Beşiktaş'ın hedefindeki kaleciye Başakşehir kancası

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın radarında olan Yeni Malatyaspor'un genç kalecisi Abdulsamed Damlu için Başakşehir devreye girdi.



21 yaşındaki kaleci için siyah beyazlı kulüpten henüz resmi bir teklifin olmadığı ancak Başakşehir Kulübü yöneticilerinin genç eldiven için sarı kırmızılı kulübün kurmaylarıyla bir görüşme yaptıkları öğrenildi.



Teknik direktör İrfan Buz'un yönetime sunduğu 14 kişilik transfer listesinde kale için hiçbir isim bulunmazken, Abdulsamed'in satılması durumunda Yeni Malatyaspor'da kaleci arayışları da başlayacak.



Kaynak: Bu Sabah Malatya



