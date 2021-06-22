Beşiktaş'ın hedefindeki kaleciye Başakşehir kancası

Beşiktaş'ın radarında olan Yeni Malatyaspor'un genç kalecisi Abdulsamed Damlu için Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın hedefindeki kaleciye Başakşehir kancası
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22 Haziran 2021 13:33
Abdulsamed Damlu
Abdulsamed Damlu
Malatyaspor
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın radarında olan Yeni Malatyaspor'un genç kalecisi Abdulsamed Damlu için Başakşehir devreye girdi.

21 yaşındaki kaleci için siyah beyazlı kulüpten henüz resmi bir teklifin olmadığı ancak Başakşehir Kulübü yöneticilerinin genç eldiven için sarı kırmızılı kulübün kurmaylarıyla bir görüşme yaptıkları öğrenildi.

Teknik direktör İrfan Buz'un yönetime sunduğu 14 kişilik transfer listesinde kale için hiçbir isim bulunmazken, Abdulsamed'in satılması durumunda Yeni Malatyaspor'da kaleci arayışları da başlayacak.

Kaynak: Bu Sabah Malatya


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