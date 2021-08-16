Beşiktaş'ın hedefindeki Denswil için Medel devrede

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, son olarak Chelsea'nin forveti Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal'da yeni hedef stoper transferi. Beşiktaş Yönetimi stoper transferi için arayışlarını sürdürüyor.



HOLLANDALI YILDIZ LİSTEDE

Beşiktaş'ta stoper adayları arasında Bologna'nın Hollandalı yıldızı Stefano Denswil de yer alıyor. 28 yaşındaki oyuncunun transferi için eski dosttan yardım geldi. Bologna forması giyen Şilili oyuncu Gary Medel, Denswil'e İstanbul ve Beşiktaş hakkında bilgi verdi.



MEDEL DEVREYE GİRDİ

Eski Beşiktaşlı Medel'in takım arkadaşı Denswil'e, "Beşiktaş muhteşem bir kulüp… Çok ateşli bir taraftar grubu var. Orada kendini yeniden bulursun. Teklifi hiç düşünmeden kabul et…" dediği öğrenildi.



Stefano Denswil'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 3.5 milyon Euro piyasa değeri olan Hollandalı stoper, kariyerinde 330 maça çıktı. 18 gol atarken 9 da asiste imza attı.



SOL BEKTE DE GÖREV YAPABİLİYOR

Tecrübeli oyuncu stoper bölgesinin dışında sol bekte de görev yapabiliyor.







