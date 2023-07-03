Beşiktaş'ın hedefindeki 3 isim!

Yeni sezonu eski kadrosuyla açan Beşiktaş'ın önceliği bir stoper ve bir orta saha transferi olacak. Siyah-beyazlıların gündeminde öne çıkan isimler Daniel Amartey ve Daler Kuzyaev.
Leicester City'den ayrılan Ganalı ile yıllık ücret konusunda anlaşan Kartal, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoper imza için 1 milyon Euro'yu aşan bir para talep edince görüşmeler tıkandı.
Zenit'ten ayrılan ve boşa çıkan 30 yaşındaki Rus orta saha oyuncusunda da aynı sorun yaşanıyor. Beşiktaş, Kuzyaev'i imza parası yerine yıllık ücretini arttırarak ikna etmeye çalışıyor.
REDMOND'A ENDEKSLİ TRANSFER
Beşiktaş, ilk etapta kadrosunda kalmasını istediği Nathan Redmond için çalışıyor.
İngiliz kanat oyuncusundan henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt alamayan yönetimin transfer harekatı da beklemede. Redmond'ın yanıtı olumsuz olursa Kartal, yeni bir kanat oyuncusu almak için harekete geçecek.
Leicester City'den ayrılan Ganalı ile yıllık ücret konusunda anlaşan Kartal, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoper imza için 1 milyon Euro'yu aşan bir para talep edince görüşmeler tıkandı.
Zenit'ten ayrılan ve boşa çıkan 30 yaşındaki Rus orta saha oyuncusunda da aynı sorun yaşanıyor. Beşiktaş, Kuzyaev'i imza parası yerine yıllık ücretini arttırarak ikna etmeye çalışıyor.
REDMOND'A ENDEKSLİ TRANSFER
Beşiktaş, ilk etapta kadrosunda kalmasını istediği Nathan Redmond için çalışıyor.
İngiliz kanat oyuncusundan henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt alamayan yönetimin transfer harekatı da beklemede. Redmond'ın yanıtı olumsuz olursa Kartal, yeni bir kanat oyuncusu almak için harekete geçecek.