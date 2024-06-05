Beşiktaş'ın hedefi MANU'nun yıldızı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Manchester United forması giyen Facundo Pellistri'ye çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın hedefi MANU'nun yıldızı
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05 Haziran 2024 08:44
Yeni sezonda iddialı bir kadro kuracak Beşiktaş, geçtiğimiz sezon en çok aksayan bölgesi olarak dikkat çeken kanatlar için kolları sıvadı.

HEDEF MANU'NUN YILDIZI

Siyah-beyazlılarda oyuncu izleme ekibinin yönetime sunduğu raporda liste başında Facundo Pellistri bulunuyor.

Yönetimin, bonservisi Manchester United'daki Uruguaylı sağ açık için nabız yokladığı ve transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

Transfer bütçesinin uygunluğuna göre 22 yaşındaki genç futbolcu için şartların zorlanacağı bildirildi.

15 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Granada'ya kiralanan Facundo Pellistri çıktığı 15 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. 

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