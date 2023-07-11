Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2023 15:58
Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Almanya'da bulunan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:

15 Temmuz Cumartesi:

16.00 Beşiktaş-Augsburg (Kufstein Arena)

18 Temmuz Salı:

19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena)

21 Temmuz Cuma:

17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena)

 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery