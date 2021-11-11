Süper Lig 'e verilen milli arada Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha az forma şansı bulan oyuncular şans vermesi bekleniyor.



Beşiktaş ile Shkupi arasında saat 14:00'te Vodafone Park'ta oynanacak hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



Beşiktaş, FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacağını ve biletlerin 30 TL'den satılacağını duyurdu.



BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş henüz puan toplayamadı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de 12. hafta maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

















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