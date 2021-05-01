Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra Kovid test talebi kabul edilmedi

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı öncesinde ekstra Kovid test talebi TFF tarafından kabul görmedi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra Kovid test talebi kabul edilmedi
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01 Mayıs 2021 18:32
Beşiktaş Kulübü, Hatayspor'un maçtan önce koronavirüs testinden geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ancak TFF, Beşiktaş'ın talebini kabul etmedi.

Konuyla ilgili olarak siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir." denildi.

Hatayspor'da kısa bir süre önce teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
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