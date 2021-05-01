Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra Kovid test talebi kabul edilmedi

Beşiktaş Kulübü, Hatayspor'un maçtan önce koronavirüs testinden geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ancak TFF, Beşiktaş'ın talebini kabul etmedi.



Konuyla ilgili olarak siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir." denildi.



Hatayspor'da kısa bir süre önce teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.