Beşiktaş'ın Hatayspor'a büyük kozu: Cyle Larin

Galatasaray derbisinde yaptığı dubleyle yeniden yükselişe geçen Cyle Larin, bugün oynanacak Hatayspor karşılaşmasında Michy Batshuayi'yle birlikte takımın hücum hattındaki en önemli ismi olacak.

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Beşiktaş'ın Hatayspor'a büyük kozu: Cyle Larin
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30 Ekim 2021 11:34
Geçen sezon Hatayspor'la deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede 1, Vodafone Park'ta yapılan ve 90 dakikası 7-0 tamamlanan müsabakada ise toplamda 4 gol atan Kanadalı futbolcu, yine Hatay filelerini boş geçmemeye çalışacak.

Kariyerinde 2 maçta 5 gol attığı bir takım bulunmayan Larin, etkili formunu Hatay karşısında da sürdürüp Kara Kartal'ı zorlu deplasmandan zaferle çıkarmaya çalışacak.

 


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