Beşiktaş'ın gururu Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş'ın başına Sergen Yalçın'ın gelmesi sonrasında kendisine verilen şansı oldukça iyi şekilde değerlendiren Rıdvan Yılmaz, başarısının karşılığını almıştı. Önce ilk 11'in değişilmez ismi olan ve sonrasında istikrarını sürdürerek A Milli Takım'a geçiş yapan 20 yaşındaki futbolcu, Cebelitarık mücadelesinde ortaya koyduğu 45 dakikalık performansla Beşiktaş Camiası'nın göğsünü kabarttı. Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı önceki gün 6-0 yendiğimiz maça ikinci yarıda dahil olup 2 asist yapan Rıdvan, günün yıldızlarından biri olmayı başardı.Sahada kaldığı 45 dakikalık bölümde takım arkadaşlarına 27 pas gönderip yüzde 100'lük bir başarı yüzdesi yakalayan genç yıldız, Merih Demiral ve Serdar Dursun'a yaptığı asistlerle göz kamaştırdı. Görev yaptığı süre boyunca sol koridor hattını oldukça iyi kullanan Rıdvan, yaptığı asistlerle Ay-Yıldızlılar'ın farklı kazanıp grupta ikinci sıraya yükselmesine yardımcı oldu.Beşiktaş'tan iki önemli isim Rıdvan Yılmaz için Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu."Gerçekten önünü açtığımız sürece böyle oyuncular gelir. Rıdvan iyi bir örnek. Sistem olarak gençlerimize güvenip iyi eğitim verip önünü açmalıyız. Avrupa futboluna baktığımızda bu yaştaki gençlerden kurulu takımların sayısının arttığını görüyoruz. Rıdvan ve diğer gençlerimiz A Takım'dalar. Bazıları tecrübe kazansın diye kiralandılar. Bu çocukların takımı önemli değil millet olarak gururlandık. Umarım Rıdvan'lar çoğalır.""Rıdvan ve diğer A takıma çıkan oyuncularla gurur duyuyoruz. Buradaki performanslarını Milli Takım'a taşımaları apayrı mutluluk. Ancak günlük yaşamamak gerek. Sürekli ve hep üstüne koyarak gitmeliler. Bunun için de oynamaları gerekiyor. Sergen hoca hiç tereddüt etmeden alt yapıdan çıkan gençlere şans verdi. Beklentimiz Beşiktaş ve her takımda yerli isimlerin zorunluluktan değil hak ettiği için takımlarda kendileri yer açmaları. Rıdvan buna güzel bir örnek."