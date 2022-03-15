Beşiktaş'ın gurbetçileri derbide kötü performans sergiledi

Beşiktaş'ın Almanya altyapılı futbolcuları, Kenan Karaman, Güven Yalçın ve Can Bozdoğan üçlüsü, teknik direktör Önder Karaveli'nin verdiği şansı kullanamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gurbetçileri derbide kötü performans sergiledi
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15 Mart 2022 13:34
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçta Beşiktaş'ın gurbetçi futbolcuları Güven Yalçın, Can Bozdoğan Kenan Karaman gösterdikleri performansla sınıfta kaldı.

Beşiktaş derbide Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar bu mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılım ve 2.'lik yarışında büyük avantaj yitirdi, 8. sıraya kadar geriledi. Karşılaşmanın ardından Önder Karaveli'nin ilk 11 tercihi eleştiri konusu oldu. Genç teknik adam, ileri uçta Batshuayi ve Larin yerine Güven Yalçın-Kenan Karaman ikilisine şans verdi. Orta sahada ise Atiba'nın yanında Can Bozdoğan görev yaptı.

KENAN VE GÜVEN YALÇIN İLK YARI BİTMEDEN KENARA ALINDI

Beşiktaş'ın gurbetçi futbolcuları Kenan Karaman, Güven Yalçın ve Can Bozdoğan, Galatasaray karşısında istenilen performansı sergileyemediler. Karaveli, skor 2-0 olunca daha ilk yarı bitmeden Kenan ve Güven'i kenara aldı, Larin ve Batshuayi'yi oyuna sürdü. Derbide 90 dakika forma giyen Can Bozdoğan da etkisiz bir oyun ortaya koydu, yaptığı top kayıplarıyla dikkat çekti.

Beşiktaş'ın Almanya altyapılı 3 futbolcusu da bu kritik maçta kendilerine verilen şansı iyi kullanamazken, sosyal medyada da olumsuz eleştiriler aldılar.

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