'Beşiktaş'ın gündemindeki M'Baye Niang ayrılacak'

Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine M'Baye Niang gelirken, Fransa'dan önemli bir açıklama yapıldı.



Geçen sezon Fransa'da Rennes formasıyla 9 maçta 1 gol atan ve pek süre alamayan M'Baye Niang, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Ancak 26 yaşındaki Senagalli golcü, Al Ahli'de de 5 maçta toplam 123 dakika süre aldı ve sadece 1 gol attı.



Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, M'Baye Niang'ı yeni sezonda kadroda düşünmediklerini açıkladı. Bruno Genesio "Transfer edilebilir durumda ama bu konuları gündeme getirmeyi sevmiyorum. Bu durumlar oyuncular için zor zamanlardır. Ancak kulübün çıkarlarını korumamız gerekiyor." diyerek ayrılık sinyali verdi.



"BEŞİKTAŞ, PORTO, KRASNODAR"



Fransız basını, Bruno Genesio'nun bu açıklamasının ardından; M'Baye Niang'ın Beşiktaş, Porto ve Krasnodar'dan birine gidebileceğini öne sürdü.



Milan, Genoa, Watford gibi takımlarda da oynayan M'Baye Niang, 2019'un Temmuz ayında 15 milyon euro karşılığında Rennes'e transfer oldu.



