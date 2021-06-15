Beşiktaş'ın gündemindeki golcülerin son durumu

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon Şampiyonlar Lig'ine iddialı bir şekilde girmek istiyor ve bu bağlamda forvet hattını güçlendirmenin peşinde. Geçen yılki santrforlar Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran yönetimin listesinin başında Diego Costa yer alıyor. İspanyol forvet ile iki kez temasa geçen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun yıllık ücretini indirmek için yoğun çaba harcıyor.Costa, yapılan iki görüşmenin ardından Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde yer almasından dolayı düşündüğü imza parasından vazgeçerken, senelik 3.5 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya olumlu yaklaştı. Başarılı santrfor ile önümüzdeki günlerde bir kez daha yapılacak olan görüşmenin ardından rakamda uzlaşılması durumunda, resmi imzaların ay sonuna kadar atılmasına kesik gözüyle bakılıyor.Yeni iddialardan biri Arjantin basınından geldi. Kartal'ın River Plate'ten ayrılacak olan Borre ile kontakta bulunduğu belirtilirken alternatifler arasında Liverpool'da kadroda düşünülmeyen Divock Origi'nin de yer aldığı yazıldı. Merseyside ekibinde formaya hasret kalan 26 yaşındaki futbolcu, senelik 3.5 milyon euro kazanırken kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.Kolombiya Copa Amerika'nın ilk maçında Ekvador'u 1-0 yendi Caracol TV'de yayımlanan maçın spikeri, "Rueda, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hazırlanan Falcao'ya Türkiye'de rakip olacak Borja'yı 11'e koyarak hepimizi şaşırttı" dedi. Spiker, 28 yaşındaki Borja'nın, Falcao'ya rakip olacağını ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını belirtmesi yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek iması olarak algılandı.Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet takviyesi için dev kulüplerle yarışıyor. İtalya basını, 30 Haziran'da R. Plate ile sözleşmesi sona erecek olan Rafael Santos Borre'yi Beşiktaş'ın da istediğini ileri sürdü. Haberde Milan ve İnter'in Kolombiyalı forveti almak istediği ifade edilirken, Beşiktaş'ın da bu transferde ısrarcı olduğu vurgulandı. Tuttosport'ta yer alan haberde Borre'yi San Pablo, Palmeiras ve Gremio'nun da istediği belirtildi.Beşiktaş için son olarak İngiltere Championship ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga, önerildi. Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren Assombalonga, bu sezon Middlesbrough formasıyla 32 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcü oyuncu, 2011 yılında başladığı kariyerinde toplamda 346 maça çıktı ve 131 gol, 18 asistle oynadı.Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, siyah beyazlılar Salih Uçan'ın ardından Kenan Karaman'ı da kadrosuna katmak için resmi temaslara başlamıştı. Kartal bu transferde de mutlu sona ulaştı ve Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaştı.Şu anda milli takım kampında bulunan tecrübeli futbolcunun euro 2020 sonrası imzayı atması bekleniyor. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi. Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.