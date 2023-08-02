Beşiktaş'ın gündemindeki Glen Kamara'ya af çıkmadı!

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Glen Kamara, kadro dışı kaldığı Rangers'ta takıma geri dönmeyecek. Hocası, Kamara'yla kişisel bir sorunu almadığını belirtirken oyuncunun durumuna ilerleyen günlerde tekrar bakılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Beşiktaş'ın gündemindeki Glen Kamara'ya af çıkmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2023 09:23
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Glen Kamara, kadro dışı kaldığı Rangers'ta takıma geri dönmeyi başaramadı.



Rangers'ın hocası Beale, "Glen hakkında değişen bir şey yok. Şu anda antrenmanlarını tek başına yapıyor ve takımla değil. Onunla kişisel bir sorunum yok. Bence takımla birlikte çalışmasında bir mahsur yok" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş dışında Leeds United'ın da talip olduğu 27 yaşındaki ön liberonun akıbeti birkaç gün içinde netlik kazanacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery