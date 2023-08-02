Beşiktaş'ın gündemindeki Glen Kamara'ya af çıkmadı!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden Glen Kamara, kadro dışı kaldığı Rangers'ta takıma geri dönmeyi başaramadı.
Rangers'ın hocası Beale, "Glen hakkında değişen bir şey yok. Şu anda antrenmanlarını tek başına yapıyor ve takımla değil. Onunla kişisel bir sorunum yok. Bence takımla birlikte çalışmasında bir mahsur yok" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş dışında Leeds United'ın da talip olduğu 27 yaşındaki ön liberonun akıbeti birkaç gün içinde netlik kazanacak.
Rangers'ın hocası Beale, "Glen hakkında değişen bir şey yok. Şu anda antrenmanlarını tek başına yapıyor ve takımla değil. Onunla kişisel bir sorunum yok. Bence takımla birlikte çalışmasında bir mahsur yok" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş dışında Leeds United'ın da talip olduğu 27 yaşındaki ön liberonun akıbeti birkaç gün içinde netlik kazanacak.