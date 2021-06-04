Beşiktaş'ın gündemindeki 3 yerli isim

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile cuma günü masaya oturacaklarını belirtti. Kocadağ, Siyah-Beyazlı takımın, transfer politikası ile ilgili olarak, yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirtti. Kocadağ'ın, yurt içinde transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda yeni isimleri kadrosuna katmayı düşünüyor. Bu anlamda ilk etapta Kasımpaşa'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan için girişimlere başlandı. ,Ayrıca rotasyonu artırmayı hedefleyen Kara Kartal'da Misli.com 2. Lig'de Kastamonuspor'da görev yapan 26 yaşındaki sol kanat Metincan Cici için ilk temaslar sağlandı.Öte yandan genç isimlerle de kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta, geçen sezon 1. Lig'de Bursaspor forması giyen ve yıldızını parlatan İsmail Çokçalış için de girişimler başladı. 3 ismin transferi konusunda kısa sürede somut adımlar atılması bekleniyor.