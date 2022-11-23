Beşiktaş'ın gündeminde Felipe var!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid'de forma giyen Felipe'yi yakın takibe aldı. Forma şansı bulamayan deneyimli savunmacı, İspanyol ekibinden ayrılmak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın gündeminde Felipe var!
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23 Kasım 2022 12:39
Beşiktaş'ta 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunma takviye yapmak isteyen Kartal, Atletico Madrid'in savunmacısı Felipe'ye kanca attı.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Brezilyalı oyuncu siyah-beyazlıların listesinde yer alıyor. Welinton veya Montero ile yolların ayrılması halinde Felipe kadroya katılacak.

Forma şansı bulamadığı Atletico Madrid'den ayrılmaya kararlı olan 33 yaşındaki Felipe'nin menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi.

Teknik heyetin sıcak baktığı 1,90 boyundaki oyuncu, İspanyol ekibine 3 yıl önce 20 milyon euro karşılığında Porto'dan transfer olmuştu.



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