Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda, Siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı
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16 Aralık 2023 14:52
Son güncelleme 16 Aralık 2023 14:53
Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğu duyuruldu.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Ağustos 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğunu kaydetti.

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