Beşiktaş'ın gözü yine İngiltere'de: Ada'dan 2 yıldız

Beşiktaş'a önerildi

Radarda yeni isim: Yerry Mina

Operasyon, lig bitmeden...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başlayan Kara Kartal, gözünü yine Premier Lig'e dikti.Geçtiğimiz yaz döneminde Ada'dan; Artur Masuaku, Romain Saiss, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş, yine İngiltere'den takviyeler yapacak.Manchester United'da yaptığı büyük çıkışla adını duyuran Jesse Lingard'ın Beşiktaş'a önerildiği bildirildi. İdarecilerin, 30 yaşındaki 1,74'lük 10 numarayı değerlendirmeye aldığı belirtildi.Alt yapısından yetiştiği Manchester United'dan geçen yaz bedelsiz olarak ayrılan Lingard, bir başka İngiliz ekibi Nottingham Forest'e transfer olmuştu.Bu sezon kulübünde 20 karşılaşmada görev yapan Lingard, 2 gol ve iki asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.Sezon sonunda Welinton'la yollarını ayıracak olan Beşiktaş, takıma yeni bir sağ stoper kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Kara Kartal'ın listesine yeni bir ismin eklendiği ortaya çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina, Kartal'ın radarına girdi.2018'de yarım dönemlik Barcelona kariyerinin ardından 30 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan 1,95'lik stoper, sezon sonunda boşa çıkacak. Transferde kaliteli ve maliyeti düşük isimler üzerine yoğunlaşan idarecilerin, Mina'yı sağ stoper transferinde öncelikli hedefleri arasında tuttuğu kaydedildi.Everton'da bu sezon 5 karşılaşmada görev alıp, 1 gol atan Mina'ya başta Premier Lig olmak üzere La Liga ve İtalya Serie A'dan da kulüplerin talip olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki futbolcunun ise Everton'la yeni sözleşme imzalamak istemediği ve gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi, Mina'yı başka kulübe kaptırmamak için lig bitmeden operasyonu tamamlamaya çalışacak.