Beşiktaş'ın gözü yabancı kuralında

Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışla şampiyonluk umutlarını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun planlamasına da şimdiden başladı.



Siyah-Beyazlılar, bu sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic gelir gelmez takımın değişmezi olurken yaz döneminde de benzer şekilde nokta atışı hamleler hedefleniyor.



Teknik heyet, kulübeyi güçlendirmek ve etkili bir rotasyona sahip olabilmek adına en az 5 transfer yapmayı hedefliyor. Yönetim, teknik heyetten aldığı liste üzerinden transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Siyah-Beyazlılar, stoper, ön libero, merkez orta saha, kanat ve alternatif forvet arayışında. Siyah-Beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Redmond'ın geleceği belirsizliğini korurken İngiliz yıldızla devam edilmemesi halinde bir kanat takviyesi daha gündeme gelecek.



Beşiktaş yönetimi, transferde harekete geçmek içinse cuma günü TFF'nin alacağı yeni yabancı kuralı kararını bekleyecek.



JASON DENAYER DE LİSTEDE



Öte yandan savunma hattı için de ilk alternatif Jason Denayer olarak öne çıktı. Süper Lig'de 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, Avrupa'ya dönüş için tekliflere açık kapı kapı bıraktı.



Sezon başında Fransa Ligue 1 takımı Lyon'la sözleşmesi biten 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Avrupa ve Süper Lig'den birçok talibi olmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al Ahli'ye imza atmıştı. Beşiktaş, Belçikalı yıldızı uygun bir bedelle takıma katmayı planlıyor. (Karar)



