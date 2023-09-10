Beşiktaş'ın gözü Trabzon'da!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ın gözü Trabzon'da!
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10 Eylül 2023 12:07
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, Cumartesi akşamı Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Sahada koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Basına kapalı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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