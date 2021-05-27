Beşiktaş'ın gözü Sörloth'ta, kulağı Bacca'da

Beşiktaş, Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunan Alexander Sörloth'u Devler Ligi kozuyla ikna etmeyi planlıyor. Kolombiyalı ünlü forvet Carlos Bacca ise bonservis bedeli olmazsa değerlendirmeye alınacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın gözü Sörloth'ta, kulağı Bacca'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2021 08:40
Beşiktaş, transfer listesinin ön sırasında Alexander Sörloth'a yer veriyor.

Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch ile yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuca göre Norveçli golcünün geleceği netleşecek. Oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde eski kulübü Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunuyor.

Ancak bunun bağlayıcı olmadığı ve 25 yaşındaki forvetin tercihinin önem taşıdığı belirtildi. Beşiktaş cephesi de Sörloth'un ve Leipzig'in alacağı kararı bekliyor.

NORVEÇLİ'NİN TALİPLİSİ ÇOK

Alexander Sörloth'a Avrupa'dan da çok sayıda talipli var ancak siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle öne geçme çabasında. Kartal'da alternatifli listedeki bir diğer isimse Carlos Bacca...

Villarreal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi. İspanya'dan bonservissiz ayrılması halinde Kolombiyalı forvetin transferinin düşünülebileceği belirtildi.

Trabzonspor'la 49 resmi maça çıkıp 33 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Sörloth, aynı başarıyı Leipzig'de gösteremedi. Alman ekibiyle 37 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.

34 yaşındaki Carlos Bacca, geçen sezon İspanya La Liga'da 23 maçta görev yaparken, 5 kez fileleri havalandırdı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.