Beşiktaş, transfer listesinin ön sırasında Alexander Sörloth'a yer veriyor.



Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch ile yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuca göre Norveçli golcünün geleceği netleşecek. Oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde eski kulübü Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunuyor.



Ancak bunun bağlayıcı olmadığı ve 25 yaşındaki forvetin tercihinin önem taşıdığı belirtildi. Beşiktaş cephesi de Sörloth'un ve Leipzig'in alacağı kararı bekliyor.



NORVEÇLİ'NİN TALİPLİSİ ÇOK



Alexander Sörloth'a Avrupa'dan da çok sayıda talipli var ancak siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle öne geçme çabasında. Kartal'da alternatifli listedeki bir diğer isimse Carlos Bacca...



Villarreal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi. İspanya'dan bonservissiz ayrılması halinde Kolombiyalı forvetin transferinin düşünülebileceği belirtildi.



Trabzonspor'la 49 resmi maça çıkıp 33 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Sörloth, aynı başarıyı Leipzig'de gösteremedi. Alman ekibiyle 37 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.



34 yaşındaki Carlos Bacca, geçen sezon İspanya La Liga'da 23 maçta görev yaparken, 5 kez fileleri havalandırdı.



