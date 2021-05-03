Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe-Erzurumspor maçında!

Spor Toto Süper Lig'de önceki akşam Hatayspor'u 7-0'lık fantastik bir skorla devirmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, bitime 3 maç kala puanını 81'e yükseltmişti.



Farklı skorla şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Kara Kartal, kalan 3 mücadeleden 4 puan alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan mutlu sona ulaşacak.



Yarışta yer alan Fenerbahçe, bugün Erzurumspor karşısında puan kaybederse Sergen Yalçın'ın öğrencilerine şampiyonluk için cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak mücadeleyi kazanması yetecek.



Sergen Yalçın 113 puan topladı



Kara Kartal'ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, geçen sezonun Şubat ayında göreve başladığı Beşiktaş'ta elde ettiği başarıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın başında 2 sezonda 52 mücadeleye çıkan Yalçın, takımına 35 galibiyet 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşattı. Geçen dönem 32, bu sezon da 81 olmak üzere 113 puan toplayarak takımına önemli bir katkı sağlayan 48 yaşındaki teknik adam, önce 15 Mayıs'taki Göztepe ardından 18 Mayıs'taki Antalyaspor maçlarıyla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kaldırmak istiyor.



