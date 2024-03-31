Beşiktaş'ın gözü Antalyasporlu yıldızda

Bu sezon Süper Lig'e erken havlu atan Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.
SANTOS ÇOK BEĞENDİ
Fernando Santos'un yönetimle yaptığı görüşmede Antalyaspor'un Bosnalı orta sahası Dario Saric'i çok beğendiği ve 26 yaşındaki orta sahanın transfer edilmesi halinde takıma katkı sağlayabileceğini yönetime ilettiği ifade edildi.
Bu gelişme üzerine Siyah-Beyazlı kurmayların da kısa süre içerisinde Antalyasporlu yöneticilerle sözlü temaslara başlayacağı belirlendi.
Bu sezon başında Antalyaspor'un, Palermo'dan kiraladığı Saric'in, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sonra erecke.
31 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Antalyaspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Dario Saric bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.
SANTOS ÇOK BEĞENDİ
Fernando Santos'un yönetimle yaptığı görüşmede Antalyaspor'un Bosnalı orta sahası Dario Saric'i çok beğendiği ve 26 yaşındaki orta sahanın transfer edilmesi halinde takıma katkı sağlayabileceğini yönetime ilettiği ifade edildi.
Bu gelişme üzerine Siyah-Beyazlı kurmayların da kısa süre içerisinde Antalyasporlu yöneticilerle sözlü temaslara başlayacağı belirlendi.
Bu sezon başında Antalyaspor'un, Palermo'dan kiraladığı Saric'in, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sonra erecke.
31 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Antalyaspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Dario Saric bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.