Beşiktaş'ın gözü Antalyasporlu yıldızda

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Antalyaspor forması giyen Dario Saric'e çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gözü Antalyasporlu yıldızda
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31 Mart 2024 11:41
Bu sezon Süper Lig'e erken havlu atan Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.

SANTOS ÇOK BEĞENDİ

Fernando Santos'un yönetimle yaptığı görüşmede Antalyaspor'un Bosnalı orta sahası Dario Saric'i çok beğendiği ve 26 yaşındaki orta sahanın transfer edilmesi halinde takıma katkı sağlayabileceğini yönetime ilettiği ifade edildi.

Bu gelişme üzerine Siyah-Beyazlı kurmayların da kısa süre içerisinde Antalyasporlu yöneticilerle sözlü temaslara başlayacağı belirlendi.

Bu sezon başında Antalyaspor'un, Palermo'dan kiraladığı Saric'in, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sonra erecke.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Dario Saric bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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