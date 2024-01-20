Beşiktaş'ın gözü Aleksandar Dragovic'te!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, savunmasının göbeğini Kızılyıldız'ın kaptanı Aleksandar Dragovic ile takviye etmek istiyor. Kaptanlığını yaptığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan 32 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da oynayabilmesi siyah beyazlılar için transferi cazip kılıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın gözü Aleksandar Dragovic'te!
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20 Ocak 2024 09:57
Son güncelleme 20 Ocak 2024 10:11
Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve art arda kadro dışı bırakılan Eric Bailly, Jean Onana ve Valentin Rosier ile yollarını ayıran Beşiktaş sağ beki Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile takviye ederken stoper, ön libero ve forvet için arayışlarını sürdürüyor.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Daniel Amartey ve Omar Colley de milli takımlarının formalarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Kartal, Kızılyıldız forması giyen Aleksandar Dragovic ile temasta.

ÇOK YÖNLÜ

Kızılyıldız Kulübü ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

KARARI SANTOS VERECEK

Avusturya Milli Takımı'nda da 100 kez forma giyen Dragovic bu sezon Kızılyıldız ile 25 karşılaşmada sahne alırken 1 gol attı, 2 de asist yaptı. Siyahlı beyazlı kulübün scout ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıldır izlenen Kızılyıldız'ın kaptanı için Portekizli teknik direktör Fernando Santos karar verecek. 

 
 

 

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