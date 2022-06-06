Beşiktaş'ın gözü Alanyalı Tayfur'da

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyasporlu Tayfur Bingöl'ü istediği yazıldı.



Yeni Alanya gazetesinde yer alan habere göre; Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen Tayfur Bingöl'ün adı geçtiğimiz ay Beşiktaş ile anılmış, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, "Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi ama 28 yaşında. Bizim planlamamıza göre yaşlı. Söyledikleri için teşekkür ederim. Bakalım, belki gündemimize alabiliriz" demişti. Ancak son gelen bilgilere göre siyah beyazlı ekibin Tayfur Bingöl için girişimlere başladığı öne sürüldü.



ALANYASPOR 2.5 MİLYON EURO İSTİYOR



Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak olan yabancı oyuncu sınırını da düşünen Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl konusunda ciddi adımlar atmasının beklendiği belirtilirken, Alanyaspor yönetiminin de başarılı futbolcu için 2,5 milyon Euro bonservis isteyeceği iddia edildi.



Alanyaspor ile devre arasında sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Tayfur, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 3 gol atıp, 10 da asist kaydederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ