Beşiktaş'ın gözü 1. Lig'den Cedric Kore'de

Takımlar devre arası transfer çalışmalarına başlarken, Beşiktaş da gözünü TFF 1.Lig'e çevirdi. Kara Kartal, Balıkesirspor'un genç orta sahası Cedric Kore'yi geniş listesine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gözü 1. Lig'den Cedric Kore'de
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04 Ocak 2022 10:22
Maliyeti düşük potansiyelli gençler için geniş bir liste oluşturan Beşiktaş uzun vadede katkı alacağı oyuncu transferleri için yoğun mesai harcıyor... Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş gözünü TFF 1.Lig'e çevirirken, Siyah-Beyazlılar, scout (oyuncu izleme) ekibinin raporu sonrasında Balıkesirspor'un genç orta sahası Cedric Kore'yi geniş listesine aldı.

Kara Kartal, 20 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başlarken, teknik ekibin olası olumlu raporu sonrasında taraflar arasında resmi girişimlerin de yapılacağı kaydedildi.

Balıkesirspor'un geçen sezon başında kadrosuna kattığı Kore bu sezon Kırmızı-Beyazlı formayla 14 maça çıktı. 

 


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