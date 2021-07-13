Beşiktaş'ın gözdesi Kenan Karaman imzaya hazır!

Beşiktaş'ın önceki gün her konuda anlaşma sağladığı Kenan Karaman İstanbul'a geldi.
Kenan Karaman, kulüp binasında yapacağı görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek.
Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Kenan Karaman kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.
EURO 2020'de A Milli Takım forması giyen ve turnuvanın ardından tatile çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.
Kenan Karaman, kulüp binasında yapacağı görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek.
Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Kenan Karaman kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.
EURO 2020'de A Milli Takım forması giyen ve turnuvanın ardından tatile çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.