Beşiktaş'ın gözdesi Kenan Karaman imzaya hazır!

Beşiktaş'ın önceki gün her konuda anlaşma sağladığı Kenan Karaman, kulüp binasında...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gözdesi Kenan Karaman imzaya hazır!
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13 Temmuz 2021 13:49
Beşiktaş'ın önceki gün her konuda anlaşma sağladığı Kenan Karaman İstanbul'a geldi.

Kenan Karaman, kulüp binasında yapacağı görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek.

Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Kenan Karaman kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

EURO 2020'de A Milli Takım forması giyen ve turnuvanın ardından tatile çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. 


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