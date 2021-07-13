Beşiktaş'ın gözdesi Kenan Karaman bugün geliyor

Beşiktaş'ın önceki gün her konuda anlaşma sağladığı Kenan Karaman bugün İstanbul'a gelecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gözdesi Kenan Karaman bugün geliyor
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13 Temmuz 2021 08:25
Beşiktaş'ın önceki gün her konuda anlaşma sağladığı Kenan Karaman bugün İstanbul'a gelecek.

Milli futbolcu ilk olarak detaylı sağlık kontrolünden geçecek.

Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Kenan Karaman daha sonra kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

EURO 2020'de A Milli Takım forması giyen ve turnuvanın ardından tatile çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. 


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