Beşiktaş'ın golcüleri kayıp

Derbiye takımın bir numaralı gol ümidi olarak çıkan Güven Yalçın, maçta skor 2-0'a gelince teknik ekip tarafından oyundan alındı. Güven'in yerine maça 39'da dahil olup 51 dakika sahada kalan Batshuayi, yine skora etki edemedi.



Siyah-Beyazlı ekibin; Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Başakşehir maçının ardından dün akşamki derbiye de yedek kulübesinde başladı. Kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve iç sahadaki bazı maçlarda taraftardan tepki gören Batshuayi, Başakşehir karşılaşmasında formasını Güven Yalçın'a kaptırmıştı. Geçen hafta oynanan karşılaşmada attığı golle, takımının 1 puan almasına katkıda bulunan genç golcü derbi maça da 11'de başladı. Ancak karşılaşmanın ilk yarısında hücum hattında başta Kenan Karaman olmak üzere Alex Teixeira ve Can Bozdoğan'dan istediği yardımı alamayan Güven Yalçın, etkisiz kalınca 39. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.



OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ



Güven Yalçın, oyundan alınmasının ardından direkt olarak soyunma odasının yolunu tutarak teknik direktör Önder Karaveli'ye tepkisini gösterdi. Oyuna dahil olan Batshuayi de son haftalardaki etkisiz görüntüsünü sürdürdü. Belçikalı futbolcu, oyunda kaldığı yaklaşık 51 dakikada takımına skor katkısı yapamadı ve Kartal, 2-1'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.





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