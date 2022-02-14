Beşiktaş'ın gol umudu; Batshuayi

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında kaydettiği 4 sayıyla en fazla gol atan oyuncu olan Michy Batshuayi, bu gollerin üçünü penaltı noktasından kaydetti.



İlk yarıdaki etkisiz performansı sonrasında sezonun ikinci bölümünde çıktığı ilk 4 müsabakada takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yapan Belçikalı forvet, ardından yine durmuştu! Kupa maçında sonradan oyuna dahil edilen deneyimli forvet, bugün ilk 11'de başlayacak. Teknik direktör Önder Karaveli, bu akşam oyuncusundan gol ve goller bekliyor.











