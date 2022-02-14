Beşiktaş'ın gol umudu; Batshuayi

Beşiktaş zorlu maçta Adana Demirspor'a konuk oluyor. Siyah-Beyazlı ekipte Teknik direktör Önder Karaveli, bu akşam Michy Batshuayi'den gol ve goller bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gol umudu; Batshuayi
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14 Şubat 2022 12:59
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında kaydettiği 4 sayıyla en fazla gol atan oyuncu olan Michy Batshuayi, bu gollerin üçünü penaltı noktasından kaydetti.

İlk yarıdaki etkisiz performansı sonrasında sezonun ikinci bölümünde çıktığı ilk 4 müsabakada takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yapan Belçikalı forvet, ardından yine durmuştu! Kupa maçında sonradan oyuna dahil edilen deneyimli forvet, bugün ilk 11'de başlayacak. Teknik direktör Önder Karaveli, bu akşam oyuncusundan gol ve goller bekliyor. 

 

 

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