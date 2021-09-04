Beşiktaş'ın "gizli" teklifi: Willian

Alex Teixeira, Batshuayi ve Pjanic gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ın bir süperstarın transferi için daha girişim yaptığı ortaya çıktı: Willian.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın 'gizli' teklifi: Willian
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04 Eylül 2021 17:37
Arsenal ile sözleşmesini feshettikten sonra altyapısından yetiştiği Corinthians'a geri dönen Willian için babasından "Beşiktaş itirafı" geldi.

Willian'ın babası Severino Vieira da Silva, imza öncesinde Beşiktaş cephesinden de kendilerine teklif olduğunu ifade etti.

Youtube'da bir canlı yayına katılan Severino Vieira da Silva, "Beşiktaş, Al Ahly, Lyon, Milan, Inter, Roma ve Flamengo'dan teklifler aldık ancak oğlum yetiştiği kulüp olan Corinthians'a geri dönmek istedi" diye konuştu.

Corinthians'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşme imzaladı.






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