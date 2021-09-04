Beşiktaş'ın 'gizli' teklifi: Willian

Arsenal ile sözleşmesini feshettikten sonra altyapısından yetiştiği Corinthians'a geri dönen Willian için babasından "Beşiktaş itirafı" geldi.Willian'ın babası Severino Vieira da Silva, imza öncesinde Beşiktaş cephesinden de kendilerine teklif olduğunu ifade etti.Youtube'da bir canlı yayına katılan Severino Vieira da Silva, "" diye konuştu.Corinthians'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşme imzaladı.