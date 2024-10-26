Beşiktaş'ta sezon öncesinde "Van Bronckhorst'un gizli gol silahı olacak" yorumu yapılan Gedson Fernandes, eleştirilerin aksine sahadaki performansıyla öne çıkıyor.
Hollandalı teknik adamın liderliğinde kendini geliştiren 25 yaşındaki oyuncu, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da attığı gollerle dikkat çekiyor.
GİZLİ SANTRAFOR GEDSON
Sezon başında transfer edileceği konuşulan Portekizli yıldız, şimdi takımın "gizli santrforu" olarak görülüyor. Tüm kulvarlarda toplam 7 gole imza atan Fernandes, Avrupa'da 5 maçta 4, Süper Lig'de ise 8 maçta 3 gol attı. Benfica'dan eski takım arkadaşları Mario ve Rafa Silva'nın Beşiktaş'a katılmasıyla Fernandes, oyunda yeni bir stile geçti. Van Bronckhorst'un hücuma çıkma izni vermesiyle Fernandes'in değeri daha da arttı.
MİLLİ TAKIM YOLU
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, genç yıldızı izlediklerini belirtmişti. Alt yaş gruplarında milli formayı giyen ve 2 kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Gedson Fernandes, sergilediği performansla milli takıma göz kırpıyor.
Hollandalı teknik adamın liderliğinde kendini geliştiren 25 yaşındaki oyuncu, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da attığı gollerle dikkat çekiyor.
GİZLİ SANTRAFOR GEDSON
Sezon başında transfer edileceği konuşulan Portekizli yıldız, şimdi takımın "gizli santrforu" olarak görülüyor. Tüm kulvarlarda toplam 7 gole imza atan Fernandes, Avrupa'da 5 maçta 4, Süper Lig'de ise 8 maçta 3 gol attı. Benfica'dan eski takım arkadaşları Mario ve Rafa Silva'nın Beşiktaş'a katılmasıyla Fernandes, oyunda yeni bir stile geçti. Van Bronckhorst'un hücuma çıkma izni vermesiyle Fernandes'in değeri daha da arttı.
MİLLİ TAKIM YOLU
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, genç yıldızı izlediklerini belirtmişti. Alt yaş gruplarında milli formayı giyen ve 2 kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Gedson Fernandes, sergilediği performansla milli takıma göz kırpıyor.