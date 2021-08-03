Beşiktaş'ın Ghezzal transferine çözümü: Taksit

Beşiktaş'ta çifte kupalı sezonun mimarlarından sağ bek Valentin Rosier'i uzun süren pazarlıkların ardından kadrosuna katan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'de de mutlu sona çok yaklaştı.



Siyah-beyazlılar her konuda anlaşmaya vardığı Cezayirli yıldızın bonservis bedeli için Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetim, TFF Harcama Limiti'nde olabildiğince tasarruf sağlamak için bonservisi taksitle ödemek istiyor.



FİYAT ARTABİLİR

İngilizlerle 3 milyon Euro'ya el sıkışan Beşiktaş'ın, bu bedeli 4 taksitle ödemeyi teklif ettiği öğrenildi. Leicester'ın ise 2 taksite 'Evet' dediği belirtildi. İngiliz kulübü taksit sayısının artması durumunda bonservis bedelini de 4 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor.



