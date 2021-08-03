Beşiktaş'ın Ghezzal transferine çözümü: Taksit

Beşiktaş ile Leicester City, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için ödeme planı pazarlığında.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın Ghezzal transferine çözümü: Taksit
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03 Ağustos 2021 13:31
Beşiktaş'ta çifte kupalı sezonun mimarlarından sağ bek Valentin Rosier'i uzun süren pazarlıkların ardından kadrosuna katan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'de de mutlu sona çok yaklaştı.

Siyah-beyazlılar her konuda anlaşmaya vardığı Cezayirli yıldızın bonservis bedeli için Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetim, TFF Harcama Limiti'nde olabildiğince tasarruf sağlamak için bonservisi taksitle ödemek istiyor.

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İngilizlerle 3 milyon Euro'ya el sıkışan Beşiktaş'ın, bu bedeli 4 taksitle ödemeyi teklif ettiği öğrenildi. Leicester'ın ise 2 taksite 'Evet' dediği belirtildi. İngiliz kulübü taksit sayısının artması durumunda bonservis bedelini de 4 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor.


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