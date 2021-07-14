Beşiktaş'ın Ghezzal operasyonu devam ediyor

Rachid Ghezzal'ın yeniden Siyah- Beyazlı formayı giymesi için büyük bir çaba sarf eden Beşiktaş, dün kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Ghezzal operasyonu devam ediyor
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14 Temmuz 2021 12:18
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaşlı taraftarların durumunu merakla beklediği isim kuşkusuz Rachid Ghezzal...

Çifte kupalı sezonda harika bir performans gösteren Cezayirli oyuncunun yeniden Siyah- Beyazlı formayı giymesi için büyük bir çaba sarf eden Beşiktaş , dün kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Deneyimli oyuncunun menaceri Anoiur Fazuli'yi dün bir kez daha İstanbul'a davet edip yüz yüze görüşen Kartal'ın, Cezayirli kanat oyuncusuyla anlaşılması sonrasında Leicester'la el sıkışıp bu transfere yakın süre içinde nokta koyması planlanıyor. 




 

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