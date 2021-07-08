Beşiktaş'ın Ghezzal'a yaptığı teklif

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın performansı büyük beğeni toplamıştı. Sezonun yıldızları arasında yer alan Cezayirli için kıyasıya bir transfer yarışı yaşanıyor.Siyah-beyazlılarla olan kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray da teklif yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün teklifini dinleyen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturacak ve daha sonra oyuncusuyla birlikte teklifleri değerlendirecek.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir süre önce görüştüğü Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturmak için İstanbul'a gelecek.Fazuli ile yapılacak pazarlıklarda Cezayirli kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş teklif edilecek.Teklif paketinde Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için bonuslar da yer alacak. 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce bu görüşmelerin neticelenmesini beklerken Leicester City konusunda Beşiktaş yönetimine kendisinin de yardımcı olmaya çalışacağını aktardı.Yeniden yükselişe geçtiği siyah-beyazlı takımda kalmak isteyen Ghezzal, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 4 milyon euro maaşlı sözleşme teklifini ise geri çevirdi.İngiltere Premier Lig ekibinin elinden bir an önce çıkarmak için bonservisini 10 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya indirdi, 29 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdüren idareciler, son olarak 4 milyon Euro'ya kadar çıktı. Yönetimin, bu bedeli taksitli şekilde ödemeyi önerdiği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.