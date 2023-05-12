Beşiktaş'ın geniş transfer operasyonu!

Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, yeni sezon için de boş durmuyor. İlk 11 için en az 4 transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar çalışmalara başladı, planlarını hazırladı.
Sakatlığı nedeniyle Tayyip Talha Sanuç'un sezon başlangıcını kaçıracak olması, Welinton'la da yeni sözleşme imzalanmayacak olması nedeniyle öncelik sağ stopere verilecek. Geçen sezon da Beşiktaş ile adı anılan Alexander Djiku, 4 senedir Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyiyor ve lig bitiminde kariyerine yeni bir yön çizmek istiyor.
İNGİLTERE VE İTALYA'DA KANAT AVINDALAR
Sol kanat için de çalışmalar sürdüren siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Nathan Redmond'ı aldığı Southampton'dan bu kez Moussa Djenepo'yu gözüne kestirdi. Ancak Malili futbolcu için 2019'da 15.7 milyon Euro bonservis ödeyen İngilizler, 4-5 milyon Euro seviyesinde gelir bekliyor.
Beşiktaş'ın gündemindeki diğer isim ara transfer döneminde girişimde bulunulan Stephan El Shaarawy... Roma ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, İstanbul'da forma giyme fikrine sıcak bakmış ancak Roma teklife bağlı olduğunu iletmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, kendisine sunulacak isimlere dair değerlendirmelerini ekibiyle yaptıktan sonra yol haritası çizilecek.
Sakatlığı nedeniyle Tayyip Talha Sanuç'un sezon başlangıcını kaçıracak olması, Welinton'la da yeni sözleşme imzalanmayacak olması nedeniyle öncelik sağ stopere verilecek. Geçen sezon da Beşiktaş ile adı anılan Alexander Djiku, 4 senedir Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyiyor ve lig bitiminde kariyerine yeni bir yön çizmek istiyor.
İNGİLTERE VE İTALYA'DA KANAT AVINDALAR
Sol kanat için de çalışmalar sürdüren siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Nathan Redmond'ı aldığı Southampton'dan bu kez Moussa Djenepo'yu gözüne kestirdi. Ancak Malili futbolcu için 2019'da 15.7 milyon Euro bonservis ödeyen İngilizler, 4-5 milyon Euro seviyesinde gelir bekliyor.
Beşiktaş'ın gündemindeki diğer isim ara transfer döneminde girişimde bulunulan Stephan El Shaarawy... Roma ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, İstanbul'da forma giyme fikrine sıcak bakmış ancak Roma teklife bağlı olduğunu iletmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, kendisine sunulacak isimlere dair değerlendirmelerini ekibiyle yaptıktan sonra yol haritası çizilecek.
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