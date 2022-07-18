KADRODA KİMLER YER ALACAK?

ISMAEL GENÇ OYUNCULAR NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İspanya kampının kadrosunu açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında yer alan futbolcular, Fransız teknik adamın açıklayacağı kadroyu bekliyor.Altyapıda oynayan Beşiktaşlı futbolcular arasından Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün öne çıkan isimler olmuştu. Bu futbolcuların İspanya kampında yer alması bekleniyor. 2-3 oyuncuyu mutlaka İspanya kampında görmek isteyen Ismael'in son olarak kimi kampa alacağı henüz belli olmadı.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, önceki gün basın toplantısında genç oyuncularla ilgili açıklamalar yapmıştı. Ismael, siyah-beyazlı takımın genç oyuncuları için şu açıklamaları yapmıştı:"Bazı futbolcularımız geç katılacaktı. Geniş bir kadroya ihtiyaç vardı. Yeni transferlerin ne zaman katılacağı belli değilken burada yapacağımız antrenmanların iyi geçmesi için gençleri de getirdik. Bir yandan altyapıdaki oyuncularımız da öne çıkıyor. Altyapıya daha fazla bakmak istedik. Oradan iyi durumda gelen oyuncular var. İspanya'ya giderken herkesi götürmek isteriz ama kadroyu azaltacağız. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız."