Beşiktaş'ın gençleri formaya göz kırpıyor

17 eksikle gittiği Lugano deplasmanında Konferans Ligi grubundaki ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay genç oyuncuların İsviçre'de sergilediği performanstan memnun.
19 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi'ye ilk 11'de şans veren Çalımbay, kaleci Göktuğ Baytekin hariç deplasmana götürdüğü 7 futbolcunun 6'sına şans verirken mücadele, azmi ve performanslarıyla büyük beğeni toplayan genç futbolcular oyunlarını galibiyetle taçlandırmayı da başardı.
"YER VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Süper Lig'de perşembe günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan siyah beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette "Lugano maçında görev verdiğimiz gençler başarıyla mücadele ederek formalarının hakkını verdiler. Önümüzdeki Alanyaspor maçında ise ufak bir rotasyon ile gençlerimize yer vermeye devam edeceğim" dedi.
Siyah beyazlı takımın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların ilk 11'de oynayacak kapasitede olduğuna dikkat çeken Rıza Çalımbay, sol bekte Emrecan Terzi kanatlarda Muleka'nın yerine Semih Kılıçsoy, Ghezzal'ın yerine Emirhan Delibaş'ın yer alabileceğini vurguladı. Yine İsviçre'de süre alan diğer genç futbolcular Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Kömeç ve Erhan Gültekin'in ise maçın durumunü göre ikinci yarıda süre alabilecekleri öğrenildi.
19 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi'ye ilk 11'de şans veren Çalımbay, kaleci Göktuğ Baytekin hariç deplasmana götürdüğü 7 futbolcunun 6'sına şans verirken mücadele, azmi ve performanslarıyla büyük beğeni toplayan genç futbolcular oyunlarını galibiyetle taçlandırmayı da başardı.
"YER VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Süper Lig'de perşembe günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan siyah beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette "Lugano maçında görev verdiğimiz gençler başarıyla mücadele ederek formalarının hakkını verdiler. Önümüzdeki Alanyaspor maçında ise ufak bir rotasyon ile gençlerimize yer vermeye devam edeceğim" dedi.
Siyah beyazlı takımın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların ilk 11'de oynayacak kapasitede olduğuna dikkat çeken Rıza Çalımbay, sol bekte Emrecan Terzi kanatlarda Muleka'nın yerine Semih Kılıçsoy, Ghezzal'ın yerine Emirhan Delibaş'ın yer alabileceğini vurguladı. Yine İsviçre'de süre alan diğer genç futbolcular Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Kömeç ve Erhan Gültekin'in ise maçın durumunü göre ikinci yarıda süre alabilecekleri öğrenildi.
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