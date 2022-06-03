Beşiktaş'ın genç yıldızına dev teklif!

Sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Beşiktaş'ta, yeni sezon çalışmaları başladı.



Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefliyor. Bu doğrultuda transfer operasyonları da sürüyor ve takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Kartal'dan ayrılması beklenen oyunculardan biri de genç stoper Serdar Saatçı.



Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Serdar Saatçı'ya İtalya'dan talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic, Ajax maçından itibaren Serdar Saatçı'yı izlemeye aldı. Deneyimli teknik adam sezon sonunda transfer edilebilir raporu verdi.



Beşiktaş yönetimi Serdar için 5 milyon euro civarında bir rakam düşünüyor. Serdar, bu sezon alt yaş kategorileri dahil 12 maça çıkarken 1 gol 1 asist üretti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ