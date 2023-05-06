Beşiktaş'ın genç yıldızına Avrupa'da 4 teklif

Beşiktaş'ın sezon başında Ümraniyespor'a kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz'a Avrupa'dan talip çıktı. 22 yaşındaki oyuncuyu, Ümraniyespor'un Beşiktaş ve Karagümrük'le oynadığı maçlarda scout ekipleri takip etti.



Bu sezon gösterdiği performansla tüm orta saha oyuncuları arasında en fazla Comparisonator Index puanı toplayan 7. oyuncu olan Kayra'yı Belçika'dan Antwerp ve Gent, Fransa'dan ise Strasbourg ile Sochaux izliyor. Genç yıldızı geçen sene de İskoç ekibi Rangers istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.



Bu sezon Ümraniyespor ile 25 resmi maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 1 asist kaydetti.





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