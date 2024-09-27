Beşiktaş'ın genç yeteneği fırsatı kullanamadı



Siyah-Beyazlılar'ın 17 yaşındaki forveti Mustafa Hekimoğlu'na, Ajax deplasmanında büyük bir şans geldi. Van Bronckhorst, genç oyuncuyu ilk 11'de görevlendirdi. Mustafa ise bu fırsatı pek iyi kullanamadı. Özellikle geriden çıkışlarda atılan uzun topları hiç indiremeyen Beşiktaş'ın 17'lik forveti, ilk yarıda bir pozisyonda Rafa Silva'nın müthiş taşıdığı topu Portekizli yıldıza geri veremedi ve net bir gol şansını kaybettirdi.



Mustafa ikinci yarıda yerini Ciro Immobile'ye bıraktı.

Beşiktaş 'ın genç yeteneği Mustafa Hekimoğlu, kariyerinin en önemli sınavlarından birini Ajax deplasmanında verirken, sahada beklenen performansı sergileyemedi.