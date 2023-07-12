Beşiktaş'ın genç yeteneği Avrupa'nın radarında!

Beşiktaş'ın genç yeteneği Şahin Kalınsazlıoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın genç yeteneği Avrupa'nın radarında!
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12 Temmuz 2023 17:16
Arda Güler transferinden sonra Türkiye'deki genç yetenekler ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

ALMANLARIN RADARINDA

Fussball Europa'nın haberine göre; Beşiktaş'ın genç yeteneği Şahin Kalınsazlıoğlu, Alman ekiplerinin radarına girdi.

Habere göre, Schalke 04, Freiburg, Mainz 05 ve Hoffenheim'ın oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi.

İTALYANLAR DA İSTİYOR

Merkez orta saha ve 6 numarada oynayabilen Kalınsazlıoğlu ile İtalya'dan Sassuolo, Empoli ve Bologna da takip ediyor.

Siyah beyazlılara henüz somut bir teklif gelmese de takımların kısa süre içinde harekete geçebileceği ifade edildi.

ŞAHİN KALINSAZLIOĞLU KİMDİR?

17 yaşındaki genç yetenek, U17 ve U19 takımında toplam 36 maça çıkan Şahin, 2 gol kaydetti.

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