EMRE BİLGİN HIRSLI GÖRÜNÜYOR

GOLE İZİN VERMEDİ

GEÇEN SEZON DA İYİ SİNYALLER VERDİ

Beşiktaş'ta yeni sezonda kale mevkisinde rekabet büyük olacak. Siyah-beyazlı takımda rekabete katılacak isimlerden biri de Emre Bilgin olacak gibi görünüyor. Bilgin, Werder Bremen maçında konsantre görünümü ve kurtarışıyla güven verdi.Geçen sezon mecburi olarak kaleye geçtiği 3 maçta da başarılı bir performans sergileyen Emre Bilgin, siyah-beyazlıların Werder Bremen maçında şans buldu.Son 30 dakikada kaleyi devralan 18 yaşındaki eldiven çok konsantre ve hırslı göründü. 89. dakikada Fülkkrug'un arka direkte net bir kafa vuruşunda gole izin vermeyen Emre Bilgin dikkatleri de üstüne çekti.Bilindiği üzere Beşiktaş'ın şu anki kadrosunda Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin bulunuyor. Emre Bilgin, geçen sezon 270 dakika süre almış ve 11 kurtarışa imza atmıştı.