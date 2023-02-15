Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş'tan 18 yaşındaki Mustafa Sarıgözoğlu'nu transfer etti.



U17 kategorisinde Siyah Beyazlı takımla gol krallığı yaşayan Mustafa, artık Eyüpspor'un başarısı için ter dökecek.



BEŞİKTAŞ AÇIKLADI



Beşiktaş Futbol Akademisi'nden yapılan transfer duyurusunda, "U-19 Takımımıza 2021-22 sezonunda katılan Mustafa Sarıgözoğlu ile varılan karşılıklı mutabakat sonucu oyuncunun Eyüpspor'a amatör transferine karar verilmiştir. Mustafa Sarıgözoğlu'na teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



51 MAÇTA 44 GOL



Futbola Nazilli Fener Spor'da başlayan 20 Ocak 2005 doğumlu forvet, Arena 1905 Spor ve Nazilli Belediyespor maceraları sonrası Ekim 2021'de Beşiktaş Akademisi'ne katıldı. Siyah Beyazlılar'da 2 yıl geçiren Mustafa'nın amatör transferle gittiği Eyüpspor'da kısa süre içerisinde profesyonel olması bekleniyor. Alt yaş gruplarında 51 maça çıkan Mustafa, 44 gol attı.



"HAYALİMİ YAŞADIM"



Kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda eden Mustafa, şu ifadeleri kullandı:



Sevgili Büyük Beşiktaş Taraftarı;



Küçüklükten beri hayalini kurduğum Beşiktaş formasını 2021-2022 sezonunda giyme şerefine sahip oldum. ilk senemde Elit Ligi'nde gol kralı oldum , Türkiye şampiyonluğu yaşadım ve Milli Takım formasını giyme onuruna eriştim. Fakat şimdi birçok anı biriktirdiğim, birçok şey öğrendiğim kulübümden ayrılma vakti. Öncelikle beni her konuda destekleyen aileme, gelişimimde bana katkı sağlayan hocalarıma ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hakkım herkese helal olsun, hakkınızı helal edin Büyük Beşiktaş taraftarı...









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