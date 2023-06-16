Beşiktaş'ın gelecek sezon planları: Redmond, Gedson ve Saiss'in durumu

Beşiktaş'ın geleceğini şekillendiren üç önemli dosya; Redmond, Fernandes ve Saiss...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gelecek sezon planları: Redmond, Gedson ve Saiss'in durumu
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16 Haziran 2023 08:48
Son güncelleme 16 Haziran 2023 09:02
Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetimin önünde üç önemli dosya bulunuyor.

Takımdaki geleceği merak edilen oyunculardan biri olan Nathan Redmond'ın durumu, bu dosyalardan birini oluşturuyor. İngiliz kanat oyuncusu ile yoluna devam etmesi beklenen Beşiktaş, Redmond'ın 1.5 milyon Euro yıllık ücrete karşılık sözleşme imzalayıp kalmasını bekliyor.

Bonservisinin yarısı 6 milyon Euro'ya alınan Gedson Fernandes içinse henüz 12 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmiş değil. Portekizli oyuncu ile de yola devam edileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Romain Saiss ise ayrılma isteğini yineledi. Faslı stopere veda edilmesi bekleniyor.

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