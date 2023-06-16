Beşiktaş'ın gelecek sezon planları: Redmond, Gedson ve Saiss'in durumu

Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetimin önünde üç önemli dosya bulunuyor.
Takımdaki geleceği merak edilen oyunculardan biri olan Nathan Redmond'ın durumu, bu dosyalardan birini oluşturuyor. İngiliz kanat oyuncusu ile yoluna devam etmesi beklenen Beşiktaş, Redmond'ın 1.5 milyon Euro yıllık ücrete karşılık sözleşme imzalayıp kalmasını bekliyor.
Bonservisinin yarısı 6 milyon Euro'ya alınan Gedson Fernandes içinse henüz 12 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmiş değil. Portekizli oyuncu ile de yola devam edileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, Romain Saiss ise ayrılma isteğini yineledi. Faslı stopere veda edilmesi bekleniyor.
Takımdaki geleceği merak edilen oyunculardan biri olan Nathan Redmond'ın durumu, bu dosyalardan birini oluşturuyor. İngiliz kanat oyuncusu ile yoluna devam etmesi beklenen Beşiktaş, Redmond'ın 1.5 milyon Euro yıllık ücrete karşılık sözleşme imzalayıp kalmasını bekliyor.
Bonservisinin yarısı 6 milyon Euro'ya alınan Gedson Fernandes içinse henüz 12 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmiş değil. Portekizli oyuncu ile de yola devam edileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, Romain Saiss ise ayrılma isteğini yineledi. Faslı stopere veda edilmesi bekleniyor.
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