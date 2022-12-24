Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde 4 eksik, 1 sürpriz

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 15. hafta müsabakasının kamp kadrosunu açıkladı.Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Ayrıca, sakatlıkları olmamasına karşın Francisco Montero ve Oğuzhan Akgün de kamp kadrosuna alınmadı.Sakatlıktan dönen Josef de Souza ise kamp kadrosuna katıldı.