Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde 4 eksik, 1 sürpriz

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosuna 2'si sakatlık nedeniyle olmak üzere 4 oyuncu alınmadı. Sakatlıktan dönen Josef ise kafileye dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde 4 eksik, 1 sürpriz
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24 Aralık 2022 15:26
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 15. hafta müsabakasının kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Ayrıca, sakatlıkları olmamasına karşın Francisco Montero ve Oğuzhan Akgün de kamp kadrosuna alınmadı.

Sakatlıktan dönen Josef de Souza ise kamp kadrosuna katıldı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu




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