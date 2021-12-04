Beşiktaş'ın galibiyet hasreti: Derbiden beri...

Ligde aldığı kötü sonuçlara Kasımpaşa karşısında da devam eden Beşiktaş, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.



Ligde son galibiyetini Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ile berabere kalarak 3 puan sevinci yaşayamadı.



Ligde üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa mücadelesini çıkış maçı olarak gören siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2 puan bıraktı.



Ligde 3. beraberliğini alan Beşiktaş, puanını ise 21'e yükseltti.





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