Beşiktaş'ın galibiyet hasreti: Derbiden beri...

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın galibiyet hasreti: Derbiden beri...
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04 Aralık 2021 00:48
Ligde aldığı kötü sonuçlara Kasımpaşa karşısında da devam eden Beşiktaş, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Ligde son galibiyetini Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ile berabere kalarak 3 puan sevinci yaşayamadı.

Ligde üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa mücadelesini çıkış maçı olarak gören siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2 puan bıraktı.

Ligde 3. beraberliğini alan Beşiktaş, puanını ise 21'e yükseltti.


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